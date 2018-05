Ganhar até ao fim

O União não tem muito por onde escolher. A manutenção passa por ganhar os últimos dois jogos e esperar por deslizes daqueles que estão acima na classificação. Desse lote, duas equipas têm 45 pontos e três somam 43. Por isso, em caso de triunfos unionistas das duas últimas jornadas, é bem possível alcançar um lugar de permanência. Das quatro equipas que estão abaixo da linha de água só o União tem hipóteses de alcançar a manutenção. As restantes (Sporting B, Gil Vicente e Real Massamá) já estão matematicamente despromovidas.

A equipa madeirense atravessa a melhor fase da temporada, curiosamente no momento de todas as decisões. A equipa de Ricardo Chéu alcançou o terceiro triunfo consecutivo, no passado domingo, mantendo tudo em aberto nas contas da manutenção. Só a vitória interessava a os unionistas não falharam, o que abre boas perspectivas para o que ainda falta.

Na penúltima jornada da II Liga, o União defronta o Varzim, na Ribeira Brava. Um triunfo poderá permitir sair da zona de descida, no sentido de entrar na derradeira ronda com possibilidades ainda maiores de alcançar o objectivo. No último jogo, o União visita o Cova da Piedade, que ainda não está fora de perigo.