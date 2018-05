Ganhar a Taça para “aumentar o ressabiamento”

O presidente do Governo Regional recebeu esta tarde, na Quinta Vigia, a visita da equipa feminina do Madeira Andebol SAD, que se sagrou campeã nacional.

“Nada acontece por acaso, este é o resultado de uma política desportiva transparente, sem medos e clara, que foi levada a efeito ao longo destes anos pelo Governo Regional”, apontou Miguel Albuquerque, realçando que “em todas as modalidade estamos a receber os frutos daquilo que foi o investimento na formação integral da nossa juventude”, fazendo também questão de elogiar as campeãs, que “têm um mérito excepcional, trabalham muito, são pessoas com muita disciplina, determinação e espírito de sacrifício”.

O presidente do Governo Regional considerou ainda que a afirmação do desporto madeirense no panorama nacional é uma forma de se combater o centralismo. “Andam para aí uns indivíduos raivosos pela circunstância de termos duas equipas na I Liga e estou muito satisfeito. Nas modalidades amadoras também conquistámos uma data de títulos e só espero que a nossa equipa do Madeira SAD conquiste a Taça de Portugal, pois isso iria aumentar o ressabiamento e ressentimento contra a nossa Região”, manifestou.

Miguel Albuquerque garantiu ainda que o pavilhão para o andebol está em marcha e que o projecto será apresentado pelo “presidente Carlos Pereira”. f.s.