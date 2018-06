Galomar e P. Pargo ‘B’ discutem títulos

As formações do Galomar, em masculinos, e da Ponta do Pargo ‘B’, em femininos, disputam este fim-de-semana, as fases finais da II Divisão de ténis de mesa, onde se decidem não só os títulos de campeão, mas também as equipas que ascendem à I Divisão.

Nos masculinos, numa prova que se realiza em Lisboa, o Galomar, vencedor da Série Madeira, irá defrontar as formações do Top Spin e do Guilhabreu.

Hoje discute-se o título nacional, sendo que o vencedor garante automaticamente a subida ao principal escalão. Caso a equipa madeirense não atinja este objectivo, terá nova oportunidade amanhã, na disputa da segunda vaga de qualificação para a I Divisão.

Em femininos, a Ponta do Pargo, que venceu a Série Madeira, vai disputar o título com o Ala de Gondomar ‘B’, o CTM Mirandela ‘B’ e o Torre D. Chama, numa competição que se joga em Mirandela.

Face ao seu estatuto de equipa ‘B’, a equipa madeirense não poderá, no entanto, ascender à I Divisão, onde já milita a equipa principal do clube.

Selecções no Torneio Ibérico

Referência, ainda, para a presença de duas selecções da Madeira no Torneio Ibérico de ténis de mesa, que se disputa na Andaluzia e é destinado ao escalão de sub-13.

Em masculinos, a Madeira está representada pelos atletas Afonso Melim e Egas Costa (ambos do Galomar) e Bernardo Pinto (São Roque), orientados pelo treinador António Jorge Fernandes (São Roque). Os adversários desta primeira fase são as representações de Leiria, Galiza e Castilla e León.

Nos femininos, a selecção da Madeira é composta pela atletas Francisca Gouveia e Sara Ferreira (ambas da ACM Madeira) e Victória Diaciuc (Marítimo), sob a orientação do treinador Rafael Gomes (ACM Madeira). Os opositores destas primeira fase são Vila Real, Castilla y León e Andaluzia.