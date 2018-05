Gala europeia gera reparo

Afinal, a hipótese da Madeira acolher a gala europeia dos ‘World Travel Awards’ (WTA) em 2019 já está a ser preparada há dois anos, embora a tutela tenha garantido esta semana que o dossier foi acertado em Dezembro último, na cerimónia da 24.ª edição dos World Travel Awards, evento que decorreu no Vietname.

O ex-secretário regional com a pasta do Turismo, Eduardo Jesus, garante que tudo ficou acertado bem antes com o presidente dos WTA Graham Cooke, num processo que começou na Sardenha em 2016 e terminou “com entusiasmo” na noite em que a Região foi distinguida pela quarta vez como ‘melhor destino insular’ da Europa, na gala dos ‘óscares’ do turismo que decorreu em São Petersburgo, na Rússia a 30 de Setembro do ano passado.

Esclarecidos os ‘timings’, no âmbito da reacção solicitada pelo DIÁRIO à escolha anunciada, Eduardo Jesus reconhece ser de grande importância que a Madeira seja palco das distinções, até porque “é o culminar de um processo” em que a Madeira acumula três títulos mundiais e quatro europeus, o que faz deste destino um caso único nos ‘World Travel Awards’.

O ex-governante entende que a gala europeia faz com que a Madeira se posicione de forma distinta , embora entenda que a cerimónia impõe “uma enorme responsabilidade em vários parâmetros”.

Julga que é ainda “um reconhecimento e uma oportunidade de mostrar a todos os destinos concorrentes a forma como estruturamos o produto e a forma como estamos a vendê-lo”.

O efeito Cristiano Ronaldo - que tem apelado às votações na Madeira e tem sido uma ajuda importante na promoção do destino nas redes sociais - é destacado pelo ex-governante, que enquadra o contributo do futebolista “na humanização da ilha”. “O esforço, a dedicação e o sucesso que ele alcança” traduz claramente a nossa dimensão atlântica, refere.

O director do Hotel Quinta do Furão, Pedro Costa, também reage com entusiasmo perante a opção. “Ver a Madeira nos grandes palcos é sempre bom! A Madeira, apesar de estar em muito boa forma, tem estado muito arredada dos palcos que lhe dão verdadeira visibilidade - o Rally Vinho Madeira, por muito que digam, é para consumo interno, tínhamos uma excelente prova de vela, com uma notoriedade fantástica, que navegou para outras águas, felizmente ainda temos o MIUT e o USM. Dito isto, todos os eventos que provoquem notícias positivas lá fora, da minha modesta e pouco significativa parte, são muito bem vindos! Este parece ser o caso!”

Para o director da Quintinha de São João, André Barreto, o facto de a Madeira ter sido escolhida como palco para a gala europeia dos WTA, em 2019, significa “o reconhecimento da importância que o destino e os seus responsáveis têm dado a este tipo de distinção e da valorização que, através da utilização dessa informação em acções comerciais posteriores, se fez em prol dos criadores do prémio”.