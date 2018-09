Chegou o dia de conhecer a Equipa do Século da Associação de Futebol da Madeira (AFM). A Gala do Centenário é já esta tarde, a partir das 18h30, no Centro de Congressos do Casino da Madeira. É um evento histórico, pois vai distinguir os melhores de sempre do futebol madeirense, figuras inesquecíveis, responsáveis por grandes proezas nas quatro linhas. Os melhores nas diferentes...