Gabinete de Cafôfo recebe inscrições para Dia do Empresário

O Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) da Câmara do Funchal está a receber inscrições para a conferência do Dia do Empresário Madeirense, que é organizada pela ACIF, no dia 21 de Maio, no Centro de Congressos da Madeira.

No dia 9 deste mês, o chefe de Gabinete da Presidência, Miguel Iglésias, enviou um e-mail aos serviços, em que, além de informar sobre a realização da conferência incentivava à participação. “A participação na sessão confere créditos formativos, uma vez que a ACIF é uma entidade acreditada e entregará aos participantes o respectivo certificado de presença, pelo que se julga de interesse a participação dos colaboradores da Autarquia.”

Miguel Iglésias informava que a inscrição não tinha qualquer custo e disponibilizava o GAP para receber as inscrições. “As inscrições podem ser efectuadas através de envio de e-mail com a indicação do nome para o Gabinete da Presidência: gap@cm-funchal.pt.”

O e-mail do chefe de gabinete de Paulo Cafôfo causou mal-estar em muitos funcionários, que fizeram uma leitura política do mesmo, até por não encontrarem atitude semelhante noutras situações. Uma das leituras feitas é de que o incentivo à participação estaria relacionado com a vinda do primeiro-ministro e líder do PS e que haveria vontade de agradar.

Ontem, questionámos a CMF sobre o procedimento, se era habitual, repetível, qual o interesse para os funcionários e se, o facto de a inscrição ser recebida pelo GAP, não poderia dar azo a pressões sobre os funcionários.

A resposta veio directamente do chefe de Gabinete. Miguel Iglésias esclarece que “a pedido da ACIF foi questionado se os funcionários da autarquia teriam interesse em participar na conferência do Dia do Empresário”, evento que, à data, tinha como oradores confirmados o Representante da República, o presidente do Governo Regional e “empresários e gestores de grande reputação”.

“O interesse qualitativo da conferência refere-se não apenas aos oradores intervenientes, mas também pelo facto de a conferência conferir créditos formativos, uma vez que a ACIF é uma entidade acreditada e entregará aos participantes o respectivo certificado de presença.”

Miguel Iglésias garante, ainda, que “a CMF tem como procedimento habitual divulgar eventos seja de entidades públicas ou privadas, nos locais de estilo habituais, ou por via de comunicações internas, se se considerar que é de interesse para os colaboradores”, mas nada é referido sobre o facto de o GAP se disponibilizar a receber inscrições.

“Sobre a alegação que esta mera informação foi uma qualquer forma de pressão sobre quem quer que seja para assistir à conferência, facilmente se concluirá que isso é um absurdo, bastando observar os oradores que farão intervenções. Não se vislumbra como se pode sequer fazer qualquer juízo político sobre o assunto.”

O chefe de Gabinete deixa, ainda, uma garantia. “Dado que o evento é organizado anualmente pela ACIF com auditório cheio, e o Primeiro-ministro não irá participar na mesma, não faz igualmente qualquer sentido a alegação que é para ‘agradar ao primeiro-ministro e líder do PS’, quando ainda para mais o e-mail é enviado dia 9 (quarta-feira) e a presença de António Costa não estava confirmada, nem de nenhum membro do Governo da República.”