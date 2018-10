Depois do triunfo (4-2) na recepão a Os Patos, os verde-rubros procuram hoje o primeiro êxito fora na II Divisão Nacional de futsal, série E. O Marítimo visita o Amarense, jogo com início marcado para as 17h30.

A equipa madeirense soma três pontos em dois jogos, ocupando o 7.º lugar. O Amarense apresenta o mesmo registo pontual, fruto do triunfo que obteve na ronda inaugural do campeonato,...