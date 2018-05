Futsal também decide título no fim-de-semana

Também são três os candidatos ao título na Divisão de Honra de futsal. A decisão ficou adiada para a última jornada, que reserva um confronto entre São Roque do Faial e Canicense, duas das equipas envolvidas na discussão pelo título regional de futsal.

O outro candidato é o Pontassolense, que recebe o Ribeira Brava, tendo o favoritismo do seu lado, pelo menos no plano teórico.

São Roque do Faial lidera em igualdade pontual (30) com o Pontassolense, enquanto o Canicense é 3.º com 28 pontos. A equipa do Caniço depende de terceiros, uma vez que tem de ganhar e esperar por um deslize do Pontassolense. Promete!