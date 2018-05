Futebol profissional recebe 0,2% do orçamento da Região

Tendo em conta o orçamento para a Região neste ano de 2018, que ronda os 1.885 milhões de euros e os apoios ao futebol profissional, que são de 3,5 milhões de euros, depressa se chega à conclusão que o Governo Regional investe nos três ‘grandes’ da Madeira cerca de 0,2% do bolo orçamental, e que o desporto na Região, entre subvenções, pagamento de infra-estruturas e destacamentos, leva 23 milhões de euros, o que dá 1,2% do cálculo.

Com base nestes números e afiançando que o retorno é superior às verbas investidas, o presidente do Nacional tem vindo a desafiar o executivo madeirense no sentido “fazer uma avaliação concreta do impacto que tem o futebol profissional na economia regional”.

Segundo apurámos, o Governo Regional tem na gaveta um documento que não foi valorizado por não ter uma base científica mas que aponta para a receita gerada pelo futebol profissional em comparação com o investimento.

Mas como no documento, muito vago, não são tidas em conta muitas variáveis, que precisam de ser equacionadas, o Governo Regional, mais sensibilizado para esta realidade, está a preparar-se para pedir um estudo transparente e rigoroso a uma entidade independente, que até poderá ser feito à Universidade da Madeira, no sentido de conhecer verdadeiramente o impacto que tem o ‘desporto-rei’ na economia regional, para, posteriormente, caso necessário, alterar o Regulamento de Apoio ao Desporto, que deverá sofrer profundas alterações nos próximos tempos.

Segundo conseguimos apurar, ainda antes de ser conhecido este estudo científico, porque há modalidades que deixaram de ter ‘peso’ na sociedade madeirense e há outras cada vez mais em voga, o modelo actual de investimento no desporto vai ser actualizado, já em 2018/19.

Até ficar concluído o estudo que será pedido, que deverá levar cerca de um ano a ficar pronto, o Governo Regional já anunciou que vai reforçar as verbas que são canalizadas para o futebol profissional mas a proposta de alteração só começará a ser discutida na próxima semana, já que o futuro desportivo do União ainda não está definido.

Tal como o DIÁRIO anunciou, se os azuis-e-amarelos não resistirem e caírem para o Campeonato de Portugal, não será necessário reforçar os valores que estão afectos ao futebol profissional, uma vez que os 3,5 milhões de euros são considerados suficientes para o momento actual. Agora, se o União se mantiver o reforço das verbas será uma realidade.