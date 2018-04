Futebol feminino mostra talentos

A Festa do Futebol Feminino voltou a evidenciar novas gerações de talento. O Estádio de Câmara de Lobos recebeu um evento que já é tradição, num domingo repleto de jogos e convívio entre as atletas. ADCR Bairro da Argentina, ARCA D’Ajuda, CS Marítimo, Colégio do Marítimo, CD Mar e Serra, CE O Liceu, Escola Desportiva + e Escolas do Estreito de Câmara de Lobos e da Torre marcaram presença na Festa do Futebol Feminino, mostrando talentos.

Mais importante do que os resultados, estas iniciativas valem, sobretudo, pela evolução das jovens atletas, num momento em que podem contactar com a realidades de diferentes clubes. A Associação de Futebol da Madeira (AFM) continua a apostar no desenvolvimento do futebol feminino e além dos resultados em escalões superiores, as gerações mais novas também mostram ter condições para manter este ritmo evolutivo na modalidade.

A chuva não retirou a vontade de jogar futebol e todas as jovens jogadores tiveram a oportunidade de mostrar, ao longo da manhã, os melhores gestos técnicos, para admiração de treinadores e familiares.

No escalão de sub-13, o Marítimo venceu o Bairro da Argentina nas grandes penalidades, após o empate no final do tempo regulamentar. Em sub-15, a vitória também foi verde-rubra. O Marítimo vai representar a Madeira no Estadio Nacional, no dia 26 de Maio.