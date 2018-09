Fusão de artes abrilhanta ‘White Ocean’

Pretende ser não apenas mais uma festa branca, mas sim a festa das festas que assinalam o final do Verão 2018. A ‘White Ocean’ - Festa Branca Clube Naval do Funchal realiza-se amanhã à noite na Quinta Calaça e apresenta uma série de atractivos que visam dar ainda mais brilho a este evento que, ao longo dos anos, e com outros nomes e formatos, tornou-se aos poucos um acontecimento...