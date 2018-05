Furtou 300 euros de carteira e fugiu

Um homem conseguiu furtar 300 euros da carteira de uma mulher, tendo-se depois colocado em fuga. O caso aconteceu no Funchal e está a ser investigado pela PSP.

A vítima do furto foi uma funcionária de um estabelecimento comercial localizado na Estrada Monumental, que comunicou às autoridades este furto, no final do mês passado.

Um homem, através de astúcia, foi capaz de se apoderar da sua carteira, que continha 300 euros, tendo levado o dinheiro e deixado essa mesma carteira no local, tendo de seguida se colocado em fuga, em direcção ao Largo António Nobre, nas imediações do hotel Savoy.

A Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local, efectuando diligências com o intuito de aferir o responsável por este furto.

Registo de vários furtos

por ‘astúcia’ no Funchal

De recordar que, tal como já veiculado pelo DIÁRIO, os furtos no Funchal têm sido algo frequentes, nomeadamente com os ladrões a aproveitarem distracções dos transeuntes para levarem dinheiro e objectos de valor.

Os objectos de valor ‘guardados’ de fora visível nos bolsos e nas carteiras acabam por ser um ‘chamariz’ para aqueles que estão à espera de uma oportunidade para o furto.