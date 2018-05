Furtos da ‘promenade’ à noite funchalense

A Travessa da Malta não é palco único para furtos e roubos. Em muitos outros espaços públicos da cidade do Funchal têm ocorrido furtos, alguns deles cometidos com astúcia fazendo lembrar o adágio popular ‘a ocasião faz o ladrão’.

Na última segunda-feira, um assaltante que estava a fazer ‘jogging’ na promenade junto à Praça do Povo desviou-se do habitual circuito de manutenção para surripiar um par de óculos graduados quando a dona virava as costas. ‘Enquanto o diabo esfregava um olho’, para citar a expressão popular, ‘voaram’ mais de 500 euros. E quando a mulher se apercebeu do que tinha acontecido já o ‘atleta’ tinha cortado a meta dos 100 metros.

Mas ‘atletas’ destes não surgem só de dia.

Lembre-se que ‘à noite todos os gatos são pardos’.

E na noite madeirense, há quem esteja de olho a calcular probabilidades de sucesso e o grau de sobriedade das potenciais vítimas.

Na Rua das Fontes, uma das zonas mais concorridas da noite funchalense, um jovem descobriu que alguém surripiou-lhe o ‘smartphone’ do bolso das calças. Só se apercebeu do furto quando precisou de se ligar à rede.

Ambos os crimes foram participados à Polícia que terá missão difícil pela frente.