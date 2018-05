Furtaram material de obras na Camacha

Alguns moradores do sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, asseguram que o material para as obras que estão a ser realizadas na Estrada Regional 102, na zona da Ribeira do Porto Novo, está a ser furtado por desconhecidos.

De acordo com as mesmas fontes, que pediram para não ser identificadas, no último sábado parte deste material, que está colocado à beira da estrada, terá sido furtado em pleno dia.

Os moradores dizem ter avistado no local uma carrinha de cor vermelha parada, afirmando que “estavam lá homens a carregar baldes de material para dentro do veículo”.

Os denunciantes mostram-se indignados com esta situação e pedem civismo a estas pessoas porque “as obras que estão a ser feitas são para benefício de todos”.

“Quando aquilo estava perigoso, sem o muro de protecção, todos reclamavam com medo. E com razão. Agora que estão a fazer obras roubam o material”, referiram, pedindo atenção nesta questão por parte das entidades competentes.