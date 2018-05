Funchalenses irão votar melhor montra

A apresentação dos vencedores da 4ª edição do Concurso de Vitrinismo ‘Cidade das Flores’ decorreu, esta segunda-feira, Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

A loja de artigos decorativos Glamour Decorações conquistou o 1.º prémio, tendo-lhe sido atribuído um cheque no valor de mil euros. As lojas ‘Vista Alegre’ e ‘Chá de Rosa’s’ arrecadaram o 2º e 3º prémios, no valor de 500 e 250 euros, respectivamente. Foram ainda atribuídas menções honrosas a três outros participantes.

Paulo Cafõfo anunciou ainda a novidade para a próxima edição do concurso. A iniciativa irá procurar um maior envolvimento da comunidade, permitindo aos funchalenses que votem na sua montra favorita. Os votos do público terão um peso de 50% na decisão da montra vencedora.