A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprova hoje, em reunião de vereadores, a abertura de 29 procedimentos concursais com vista à contratação de profissionais que estão, ou estiveram até recentemente, em exercício de funções na autarquia através de vários tipos de estágio. É este o resultado no Funchal do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários lançado pelo Governo da República, com vista ao reconhecimento de situações de exercício de funções sem vínculo adequado, que respondem a necessidades essenciais e permanentes da CMF, e que veio permitir e abertura de procedimentos concursais para a sua integração nos quadros da autarquia.

Paulo Cafôfo manifesta uma grande satisfação pelo facto de poder fazer uso deste mecanismo especial de contratação, viabilizado pelo Governo da República. “Permitirá integrar nos nossos quadros um número muito significativo de profissionais, que são fundamentais para dar resposta aos projectos que se colocam neste momento à autarquia e que eram prejudicados pelos históricos impedimentos à contratações que vigoraram às autarquias portuguesas durante os últimos largos anos, mormente no período da crise e como consequência directa das políticas seguidas pelos Governos PSD/CDS na República”.

O autarca considera que “estamos perante um novo tempo, em que se voltou a valorizar os trabalhadores, e a dignidade da função pública e das soluções que esta deve prestar”. Paulo Cafôfo não poupa elogios ao primeiro-ministro, considerando esta “uma medida a todos os títulos marcantes do actual Governo de António Costa, depois de tanto tempo de falta de esperança e de perspectivas de emprego para os nossos jovens recém-formados, que se sentiam condenados ao facto de estagiarem na Administração Pública inevitavelmente a prazo”.

No passado dia 29 de Dezembro de 2017, foi publicada a Lei n.º 112/2017, que veio estabelecer os termos do programa de regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes, sem vínculo adequado, na Administração Pública, autarquias locais, sector empresarial do Estado ou sector empresarial local, conforme o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro de 2016, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de Fevereiro.

“Esta é uma medida que se enquadra num novo paradigma e numa nova visão, mas igualmente na estratégia de reforço dos quadros públicos que já desencadeámos no fim do ano passado e que vai permitir à CMF contratar, até ao próximo ano, mais de 200 novos colaboradores”, referiu Paulo Cafôfo, sublinhando que “todas estas integrações no quadro serão suportadas pelo Orçamento Municipal, sem apoios de qualquer espécie.”

No sentido de regularizar os vínculos dos trabalhadores em causa, a CMF fundamenta a sua posição com o facto de as necessidades permanentes da Administração Pública serem, em regra, asseguradas por trabalhadores com vínculo de emprego público constituído por tempo indeterminado. Nos últimos anos, contudo, a Administração Pública foi confrontada com um conjunto muito significativo de restrições orçamentais, bem como a limitação à constituição de novos vínculos de emprego público constituído por tempo indeterminado, os quais potenciaram e perpetuaram o ressurgimento de vínculos inadequados para o exercício de funções que correspondem a necessidades permanentes.

Mais 176 vagas para os quadros a partir deste ano

A contratação de quadros não se fica por aqui. A partir deste ano, a autarquia pretende integrar mais 176 funcionários efectivos. As vagas estarão abertas a todos os interessados, tenham ou não vínculo à função pública.

“Na Câmara Municipal do Funchal, não acreditamos em desculpas e é por isso que, mesmo sem qualquer fundo, nem qualquer apoio governamental ou outro, avançámos, em 2015, para a criação de um inovador Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho que, desde 2015, abrangeu mais de 350 pessoas, num investimento que chegou a 2,5 milhões de euros”, relembra Paulo Cafôfo.

Frisando que “não existem soluções perfeitas”, mas antes “existem soluções possíveis” e, “enquanto não era possível fazer contratações, garantimos rendimento e garantimos formação a funchalenses de quase quatro centenas de famílias que, até esse momento, não tinham rendimento nenhum.”

O presidente da CMF considera que essa resiliência contribuiu para esta nova oportunidade. “Na CMF, fizemos sempre a nossa parte e é por isso que, hoje, temos abertas ou em vias de abrir mais de 200 vagas para os quadros da Câmara, completando, finalmente, a nossa volta por cima”, refere.

Além das 29 vagas para precários, e dos 31 bombeiros já contratados este ano, haverá, a partir deste ano, um total de 176 vagas a concurso, para as quais poderão concorrer todos os interessados, tenham ou não vínculo à Função Pública.

Entre novas contratações, descongelamento de carreiras e mobilidades, o Funchal vai investir em 2018 quase dois milhões de euros em recursos humanos.

Paulo Cafôfo conclui que “esta é uma barreira cuja ultrapassagem não tem preço e é, sobretudo, um sinal encorajador e de confiança para a cidade e para o futuro. Há muita gente à procura de trabalho e nós precisamos desse trabalho, tanto operacional, como qualificado, de forma a podermos responder à altura aos desafios que se colocam hoje em dia à acção de uma Autarquia, e que são substancialmente diferentes daqueles que eram os desafios de há 10 anos atrás.”

CONCURSOS A DECORRER

n 24 Cantoneiro de Limpeza

n 8 Consultor Jurídico

n 2 Gestão de Recursos Humanos

n 4 Gestão, Economia ou Gestão e Administração Pública

n 10 Motoristas de Veículos Pesados

n 1 Comandante do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal

A INICIAR (já deliberados e que aguardam publicação):

n 24 Jardineiro

n 1 Médico Veterinário

n 2 Motoristas de Transportes Colectivos

n 4 Arquitectura

n 3 Psicologia

n 6 Engenharia Civil

n 2 Engenharia Florestal

n 2 Protecção Civil

n 5 Educação Física e Desporto

n 5 Geografia

n 2 Solicitadoria

n 2 Engenharia Mecânica

n 20 Assistente Administrativo

n 2 Técnico de Higiene e Segurança

n 16 Pedreiro

n 7 Pintor

n 2 Serralheiro Civil

n 2 Serralheiro Mecânico

n 4 Canalizador

n 4 Carpinteiro

n 4 Electricista

n 4 Calceteiro

n 4 Mecânico de Automóveis