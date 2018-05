Funchal vai acolher Dia Paralímpico 2018

A cidade do Funchal recebe no próximo dia 25 de Maio o Dia Paralímpico Nacional 2018, um evento que irá proporcionar à população em geral a possibilidade de experimentar 14 modalidades de desporto adaptado, sob a orientação de técnicos especializados.

Ontem à tarde, no acto de assinatura do protocolo entre a Câmara Municipal do Funchal e o Comité Paralímpico de Portugal, realizado no Salão Nobre da autarquia, o presidente Paulo Cafôfo destacou o “significado especial” desta iniciativa, lembrando que o município tem dado “especial relevo às questões da cidadania e da inclusão pela igualdade”. O autarca recordou que o Funchal, no mês passado, recebeu um prémio a nível nacional “pelas boas práticas municipais no âmbito da democracia participativa”, acrescentando que a autarquia tem sido “um exemplo nas questões de igualdade e na inclusão de pessoas com deficiência”.

Por seu lado, o presidente do Comité Paralímpico de Portugal, Manuel Lourenço, começou por agradecer o apoio da CMF, acentuando que a descentralização deste tipo de eventos tem sido uma das preocupações daquele comité. O responsável aproveitou para destacar a escolha da Praça do Mar e da zona vizinha de São Lázaro para a realização do evento, apelando à população para que “possa visitar e experimentar as demonstrações desportivas”, que se desenrolarão entre as 10 e as 16 horas.

Este Dia Paralímpico, para além destas actividades desportivas, engloba a realização de um colóquio e de uma acção de formação sobre as modalidades paralímpicas.