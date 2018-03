Funchal negoceia Jorge Palma para cantar Abril

Jorge Palma deverá ser o cantor de Abril deste ano, nas celebrações promovidas pela Câmara Municipal do Funchal na praça do Município no dia 24, antecipando o dia da Liberdade que se comemora a 25. Como vem sendo prática nos últimos anos, a autarquia oferece ao público madeirense um concerto com um artista de renome a nível nacional.

Depois de Ana Moura, Deolinda e Camané, tudo indica que será a vez de Jorge Palma dar vida à celebração que recorda a Revolução dos Cravos. Jorge Palma é um músico, cantor e compositor, arranjador, dono de muitos sucessos, de que são exemplos ‘Encosta-te a Mim’, ‘Deixa-me Rir’, ‘Frágil’, ‘Dá-me Lume’, ‘Só’, Só, ‘Jeremias [o Fora da Lei]’, ‘Estrela do Mar’, ‘Bairro do Amor’, ‘Na Terra dos Sonhos’... São muitos e poderíamos continuar a escrever mais algumas linhas, isto sem contar com os sucessos de outros para os quais colaborou, tocando e cantando, fazendo orquestrações.

Os seus discos estiveram nos tops, nas listas dos melhores, mas não os primeiros, que vendiam pouco. A sua forma de estar na música diferencia-o dos restantes. Nem sempre foi aplaudida, houve momentos menos felizes na vida deste artista, fã de outros, como Paul Simon, Bob Dylan e Jacques Brel. Reconheceu a dependência do álcool, inverteu a marcha e hoje aos 67 anos, está de novo focado.

O piano está-lhe nas mãos desde os 4 anos e é nele que compõe e é ele que se entrega, a par da guitarra, velha companheira com quem já percorreu salas de espectáculo internacionais, ou mesmo as ruas e metros de outros países, tocando para sobreviver, isto num tempo já distante. “‘A guitarra é um passaporte e um meio de comunicação, é um ganha-pão’”, disse numa entrevista ao DN concedida em Agosto de 2015, referindo que quando as coisas corriam menos bem, podia sempre contar com o instrumento e com a estrada.

O cantor saiu de Portugal para não ir à tropa, e foi na Dinamarca que compôs o seu primeiro disco, ‘A Viagem na Palma da Mão’. Regressou já depois da Revolução, com pouco e foi nessa altura que começou a fazer arranjos por exemplo para Amália. Cantou regularmente n’A Voz do Operário, contou na mesma entrevista. “O pessoal dava-se por inteiro à causa da liberdade”, disse ao jornalista.

Este ano dar-se-á à causa, de outra forma, cantando para o público na praça funchalense, quem sabe até com temas já do próximo álbum. Para este ano está previsto um novo disco do cantor, noticiou a agência Lusa no final de 2017. Ao todo são 13 os discos de originais que conta, a par de outros projectos e álbuns partilhados. Em 2015 o cantor lançou ‘Juntos’, com Sérgio Godinho e antes, em 2011, tinha lançado ‘Com Todo o Respeito’. Já em Dezembro do ano passado editou ‘Só ao vivo’, por altura dos 25 anos do álbum ‘Só’.

Jorge Palma tem mantido alguma ligação à Madeira. Em Maio do ano passado o cantor esteve cá, mas para um concerto privado, promovido por uma agência de viagens. Já tinha cá estado a tocar com o filho nesta mesma praça e em outros palcos partilhou momentos musicais com a Orquestra Clássica da Madeira.