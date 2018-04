Funchal investe 740 mil euros para alargar veredas

São duas obras que foram anunciadas durante os ‘Encontros com as Pessoas’ realizados pela Câmara Municipal do Funchal e que, desde ontem têm autorização para ganhar forma. O alargamento da Vereda do Calhau e da nova acessibilidade à Vereda da Cova, ambas em São Roque, vão representar um investimento de cerca de 740 mil euros, por parte da autarquia.

O pedido de expropriação por utilidade pública das parcelas de terreno necessárias para estas obras foi aprovado ontem, na habitual reunião de Câmara. Tal como refere Paulo Cafôfo, este pretende ser “mais um passo histórico no incontornável processo de desenvolvimento local das Zonas Altas do Funchal que temos promovido ao longo dos últimos anos”.

O presidente da Câmara Municipal considera que as intervenções nas veredas do Calhau e da Cova são “obras absolutamente determinantes e terão um impacto decisivo na qualidade de vida da população da São Roque. É mais um compromisso que assumimos e que vamos cumprir, recorrendo exclusivamente a verbas municipais, depois de anos de demasiadas promessas e demasiado esquecimento para esta gente”. O próximo passo será a realização dos pedidos de expropriação, que serão submetidos ao Governo Regional, “da parte de quem a CMF aguarda uma resposta célere na agilização desta etapa do processo”.

Tal como referido, foi no âmbito dos ‘Encontros com as Pessoas’ que a autarquia anunciou estas obras, pelo que Paulo Cafôfo considera ser uma iniciativa que representou “um papel fundamental nas medidas de promoção ao desenvolvimento local que temos implementado e promovido ao longo dos últimos anos”. “Isso sentiu-se, especialmente, nas muitas obras de proximidade que desencadeámos. Não tenho dúvidas de que uma parte fundamental na gestão pública é passar tempo suficiente no terreno, ir ao encontro das pessoas, auscultar as suas necessidades, avaliar, apresentar soluções cara a cara e resolver os problemas dos nossos diferentes núcleos populacionais. Essa tem sido a maior marca da nossa governação no Funchal”, frisa o autarca.

34 mil euros em expropriações

A Câmara do Funchal prevê gastar 34 mil euros em expropriações, por forma a levar a cabo as obras anunciadas, que vão beneficiar um total de 35 famílias.

Desde logo, o edil explica que o melhoramento das acessibilidades na Vereda da Cova vai custar 300 mil euros, mais 19 mil euros em expropriações. A obra vai permitir uma ligação viária entre a Estrada Comandante Camacho de Freitas e um significativo núcleo habitacional, tendo uma extensão de aproximadamente 180 metros, incluindo um ramal de acesso directo a esta vereda e uma zona de estacionamento de viaturas no final do arruamento principal.

Quanto à Vereda do Calhau, em causa está uma obra de 400 mil euros, aos quais vão acrescer 16 mil euros em expropriações. Neste caso, falamos da abertura de um novo arruamento com cerca de 280 metros, que aproveita parte da vereda pedonal existente e que virá possibilitar a ligação do final da Rua José Maria Silva à Estrada Comandante Camacho de Freitas.

Segundo a autarquia, estas obras vão, não só permitir a passagem de carros de socorro dos bombeiros, bem como intervenção a nível das nas redes de água potável, residual e pluvial, e também em termos de iluminação pública.

“O melhoramento da qualidade de vida nas Zonas Altas do Funchal, tem sido, como toda a gente sabe, uma das prioridades políticas do actual Executivo e que continuará a sê-lo nos próximos anos, duplicando, para o efeito, o investimento que já fizemos até agora em acessibilidades, saneamento básico e no melhoramento dos espaços públicos”, conclui Paulo Cafôfo.