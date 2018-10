Funchal imita Governo na contratação pública

Os tempos correm de feição para quem tem negócios com as entidades públicas regionais, e em especial, na área da construção. Depois do Governo Regional ter batido todos os recordes em Julho, com mais de 70 milhões de euros, após vários meses em alta, agora foi a vez do Município do Funchal seguir-lhe o exemplo. Em Setembro, a CMF publicitou contratações no valor de 9,4 milhões de...