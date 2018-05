São dois municípios insulares e que integram a Macaronésia e, apesar de se encontrarem em diferentes fases de crescimento, as cidades do Funchal e da Praia (Cabo Verde) comemoram, em 2018, 15 anos como cidades geminadas (um acordo para troca de experiências com a vista a melhorar o desenvolvimento dos municípios). E é para implementar novos projectos inspirados nos do Funchal que Óscar Santos, presidente da Câmara Municipal da Praia, aterrou na Madeira. Desta vez, salientou o autarca cabo-verdiano, quer apostar em intervenções sociais e ambientais.

Recebido por Paulo Cafôfo, Óscar Santos visitou o Centro Comunitário da Quinta Josefina, em Santo António, para conhecer o projecto ‘ReCriando Lares’, que ensina aos residentes várias ferramentas de gestão técnica ou emocional: “Há duas áreas importantes: acção social” e também “ mudanças climáticas”. Temos cerca de 170 mil habitantes e uma taxa de crescimento de cerca de 2.7% por ano. Vamos ter um crescimento populacional forte e questão do ambiente ser muito cara”.

Troca

O Funchal tem a aprender com os cabo-verdianos, salientou Paulo Cafôfo: “Cabo Verde está a dar cartas em termos de formação e qualificação de quadros e crescimento do turismo”. O presidente da CMF sublinhou ainda que a liberdade que a República de Cabo-Verde dá aos municípios na área da Educação é uma mais-valia: “Têm uma ligação diferente com as escolas, há mais proximidade com o ensino. As competências de educação estão mais focadas no municípios do que no Governo”, explica.