Funchal distinguido pelos apoios

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu ontem, na Torre do Tombo, em Lisboa, um galardão de ‘Reconhecimento e Homenagem’ à Câmara Municipal do Funchal, por proposta da Direcção Nacional da Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto (CPCCRD), no Dia Nacional das Colectividades 2018.

A CPCCRD entrega anualmente galardões e distinções às personalidades e entidades que mais se destacaram no apoio ao associativismo no ano transacto, tendo a CMF sido reconhecida pelas políticas de apoio ao associativismo e a actividades de interesse municipal.

Miguel Silva Gouveia manifestou “contentamento por esta distinção nacional, que vem reconhecer aquele que tem sido o nosso compromisso e o nosso apoio às associações do Funchal, o qual triplicou desde que iniciámos funções, em 2014, ultrapassando, este ano, a barreira de um milhão de euros.”

Os apoios financeiros ao associativismo e a actividades de interesse municipal vão chegar, em 2018, a 147 entidades do concelho, “outro recorde absoluto e mais do dobro do que as associações apoiadas em 2014”, sublinha o vice-presidente.

Miguel Silva Gouveia destacou que, “hoje em dia, a CMF é definitivamente um parceiro credível e de confiança, ao qual recorrem privados e associações do concelho, de todas as áreas, um cenário bastante diferente do que aquele que encontrámos quando entrámos em funções. Quem tem ideias para o Funchal, já não hesita em vir falar connosco, não só porque reconhece o nosso critério na atribuição dos apoios, mas sobretudo porque atesta a nossa seriedade e o nosso rigor no que concerne a pagar a tempo e horas.”

Para o autarca “é esse o melhor feedback que podíamos ter das nossas associações: dizerem-nos que sabem com o que contam, sabem exatamente quanto é que recebem e sabem que recebem a horas. É também por isso que os resultados estão à vista: o Funchal nunca teve tamanha dinâmica desportiva, social e cultural.”

Em quatro anos, a Câmara do Funchal aumentou em 336% os apoios às associações e clubes do concelho. Em 2014, estes fixavam-se nos 315 mil euros, “uma realidade que também era bastante condicionada pelo Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), o resgate financeiro assinado em 2012, pelo executivo anterior, que impunha, entre muitas outras contrapartidas, a redução dos subsídios municipais”, explica Miguel Silva Gouveia, indicando que “o actual executivo promoveu, desde então, uma subida sustentada deste tipo de apoios, assente na sua gestão financeira rigorosa, que lhe permitiu aumentar anualmente a verba a disponibilizar, até ao valor recorde previsto para este ano, que mais do que triplica o valor-base deliberado no início do anterior mandato.”

Desde 2014, a área Cultural cresceu 13 vezes, de 23mil euros para 298mil euros, em 2018. A área social também quintuplicou: de 54mil em 2014 para 268mil euros este ano. Em 2017, foram deliberados em reunião de Câmara 654 mil euros de apoios, a um total de 111 entidades. Ambos os números são pulverizados este ano, com a área desportiva a assumir a maior fatia do total (338mil euros).