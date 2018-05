Funchal dá dívidas do GR como garantia ao Fisco

A Câmara Municipal do Funchal já submeteu à Autoridade Tributária (AT) a sua oposição oficial às execuções fiscais de 15 milhões de euros, submetidas pela empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) e que se encontram ainda em contencioso judicial. No documento em causa, a que o DIÁRIO teve acesso, a autarquia fundamenta a sua posição no diferendo e pede, por isso, desde logo, a dispensa de prestação de garantia até que os tribunais se pronunciem sobre o caso, alegando possibilidade de “prejuízo irreparável”. Em alternativa, a Câmara do Funchal apresenta mais de 24 milhões de euros de dívidas do Governo Regional, como meio de garantia.

O vice-presidente do município reitera que “este processo continua a ser, pura e simplesmente, um processo político. Ao longo dos últimos anos, já tínhamos visto muita coisa, no contínuo garrote financeiro que o Governo Regional tem vindo a impor às câmaras que não são da sua cor política. Desta vez, contudo, ultrapassaram-se todos os limites e o Governo perdeu a compostura que lhe restava, apostando no derradeiro instrumento de coacção e chantagem que tinha ao seu dispor.” Miguel Silva Gouveia reforça que “há uma razão óbvia para que este tipo de execuções marciais nunca tenha estado em cima da mesa, e não é só porque o PSD jamais avançaria para semelhante aberração em autarquias nas quais foi e é poder; é porque as mais elementares regras do bom senso sempre evidenciaram, até hoje, que este seria um tipo de ataque desproporcional, irremediável e com consequências absolutamente imprevisíveis, de parte a parte.”

O autarca recorda, de resto, que durante os últimos dois mandatos de Miguel Albuquerque à frente dos destinos da CMF, o actual presidente do Governo Regional manifestou-se sempre muito crítico aos tarifários praticados nos sectores de águas e resíduos na Região, opondo-se veementemente à integração do Funchal na ARM e deixando avultadas dívidas, que nunca foram contestadas, e que ascenderam a 36 milhões de euros, sem jamais ter sido alvo de qualquer execução.