Funchal cada vez mais pedonal

O grande objectivo do Funchal, no que respeita à mobilidade, é a pedonização da cidade. Essa meta, a alcançar de forma gradual, foi reafirmada por Paulo Cafôfo, ontem, no momento que pretendeu assinalar mais uma semana da mobilidade no concelho.

O presidente da CMF acrescentou que as questões da mobilidade são transversais e que passam por vários domínios de intervenção, que vão...