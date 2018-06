Funchal avança com construção de 30 apartamentos na Quinta Falcão

A decisão está tomada e o concurso público já foi lançado. O Município do Funchal, através da SocioHabitaFunchal, vai construir 30 apartamentos para habitação social na Quinta Falcão. Uma obra que deverá superar três milhões de euros. O procedimento concursal foi iniciado no dia 14 deste mês e, neste momento, decorrem os 30 dias previstos para a entrega das propostas.

O prazo de construção é de um ano e meio e ganhará a obra o concorrente que apresentar o melhor preço, pois o valor da proposta é o único critério a ser ponderado, de acordo com o anúncio publicado em Diário da República, pelo presidente da CMF, Paulo Cafôfo.

O valor base é de 3.249.698 euros, o que na prática significa que o Município está disposto a gastar até quatro milhões de euros, se incluirmos o valor do IVA, pelo ‘Empreendimento da Quinta Falcão - 30 fogos, infra-estruturas e arranjos exteriores’.

3.381 pedidos de habitação

O concelho do Funchal tem, de acordo com a informação disponibilizada pela SocioHabitaFunchal, administrada por Filipe Rebelo, 33 conjuntos habitacionais, o que “engloba os bairros antigos e os conjuntos habitacionais construídos no âmbito dos três Acordos de Colaboração entre o Município do Funchal, a Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM - (IHM) e o Instituto da Habitação e de Reabilitação Urbana (IHRU)”.

O total de fogos construídos, de acordo com a mesma fonte, até ao ano 2016, totalizava 1.233 registando uma maior número de habitações na freguesia de Santo António, onde existiam 625. A freguesia com menos fogos era a Monte com apenas seis.

De 1994 até 2016, houve 3.381 pedidos de habitação no concelho do Funchal. O ano de maior procura foi 2002, quando foram registados 383 pedidos. Em 2016, houve 124 pedidos, depois de no ano anterior ter havido 127. Só 2007 e os anos anteriores a 1998 registaram números mais baixos.

‘Amianto Zero’

As obras na Quinta Falcão integram-se no programa da CMF designado ‘Amianto Zero’.

No âmbito deste programa, decorre, actualmente, a construção de 28 fogos no conjunto habitacional do Viveiros.

No mês passado, Paulo Cafôfo visitou as obras e afirmou que, até ao Verão, deverão ser alojadas as primeiras oito famílias, mas as restantes só em 2019. “Temos previsto, no mês de Junho do corrente ano, concluir esta primeira fase, de oito fogos, contando que no Verão as pessoas possam começar a ser realojadas.”

Como, então, o DIÁRIO explicou, foi dito que os vários projectos em execução liderados pela CMF, no âmbito do programa ‘Amianto Zero’, visam o realojamento total de 66 famílias na sua fase final, distribuídas pelos 38 fogos alocados no Bairro da Quinta Falcão (foram lançados 30) e 28 no Bairro dos Viveiros, elevando um investimento global de 5 milhões de euros do município (quase quatro só para a Quinta Falcão. Viveiros dois de base).