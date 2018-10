Francisco Luis sagra-se campeão luso de duatlo

O madeirense Francisco Luís arrancou da melhor forma a época de 2018/2019 em termos de triatlo nacional, conquistando o título nacional individual de duatlo sprint.

O atleta do Ludens Clube Machico veio a festejar a conquista do ouro, no escalão 20-24 anos de idade, num evento que teve lugar no passado domingo na vila de Cadaval, em Lisboa.

Numas prova com 4,9 quilómetros (km) de...