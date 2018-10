O Campeonato do Mundo de Síndrome de Down continua a proporcionar momentos de desportivismo entre delegações, com resultados assinaláveis por parte dos atletas presentes na Madeira. Um dos momentos altos de ontem foi o desempenho do madeirense Francisco Gouveia, medalha de ouro nos 1.500 metros mosaico (7.07.63), prata nos 400 metros (1.42.09) e bronze no salto em comprimento com...