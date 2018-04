Francisco Franco brilha antes da fase final

A equipa de basquetebol da Francisco Franco, no escalão de sub-14, disputou um torneio internacional em Vilagarcía de Arousa, em Vigo, Espanha, que venceu apenas com vitórias, com o ênfase para o facto de ter batido, ao longo do percurso, seis equipas espanholas.

Lideradas por Laura Silva, que foi considerada a melhor jogadora do torneio, bem secundada por Cristina Freitas, a melhor lançadora de três pontos do evento, e Ana Teixeira e Francisca Camacho, que formaram a melhor dupla de pontos, a turma madeirense mostrou que está bem preparada para atacar a fase final do Campeonato Nacional do escalão, isto depois de ter vencido, de forma natural, a o título de campeão da Madeira.

Liderada pelos técnicos Paulo Freitas e Kelly Freitas, num torneio em que participaram mais duas equipas portuguesas, CPN do Porto e CPN Gaia, as madeirenses venceram na final o CLB Junquera, por 59-23, com uma diferença de 36 pontos, testemunho do poderio da Francisco Franco, que foi destaque nos jornais locais, também porque chegaram a vencer jogos por uma diferença superior a 50 pontos.

A comitiva madeirense que esteve em Vigo foi formada pelas seguintes jogadoras: Laura Silva, Cristina Freitas, Joana Gonçalves, Mafalda Baptista, Ana Teresa, Isabel Câmara, Inês Férias, Beatriz Inperadeiro, Inês Andrade, Francisca Camacho, Sofia Alves, Mariana Lagos e Mariana Aguiar.