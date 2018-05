Francisco Abreu volta ao Europe Touring Car Series

O piloto madeirense, Francisco Abreu está de volta ao European Touring Car Series (Holanda), naquela que é a segunda prova de 2018 e que tem lugar entre hoje e domingo em Zandvoort, na Holanda.

Depois da estreia há cerca de duas semanas na etapa inaugural, em Paul Ricard, o piloto do DIÁRIO, ao volante do Peugeot 308TCR procura, em solo holandês os primeiros pontos do ano, depois de ter sido 13.º na primeira corrida em Paul Ricard e a desistência na derradeira prova.

O objectivo para Zandvoort é, naturalmente andar bem melhor. “Espero fazer bem melhor, o que acredito ser possível pois já compreendi melhor o comportamento do 308TCR, quer em seco, quer em molhado, num modelo que tem uma base fantástica, permitindo que seja muito fácil afinar o melhor set-up, num trabalho conjunto com os profissionais da Sports &You,” acrescentou o piloto madeirense.

Hoje estão agendados os treinos livres, enquanto amanhã disputa-se a qualificação e a primeira corrida oficial. No domingo está agendada a derradeira corrida.