Francisco Abreu vai competir no TCR Portugal

O piloto madeirense Francisco Abreu foi inscrito pela equipa Sports & You para participar no TCR Portugal 2018, aos comandos de um Peugeot 308TCR.

Francisco Abreu - que conta com o apoio do DIÁRIO - irá fazer equipa com Rafael Lobato na viatura com as cores da Peugeot Portugal.

À semelhança do projecto europeu que Francisco Abreu vem disputando, a nova máquina concebida pela área de Competição Cliente da Peugeot Sport contará, em solo luso, com a preparação da Sports & You.

“É com grande orgulho e responsabilidade que integro esta segunda parceria com a Peugeot Portugal e a Sports & You, desta feita para o Nacional de Velocidade de TCR”, refere Francisco Abreu, que não esconde a sua ambição para este novo projecto: “Em face dos meus resultados em Portugal nos últimos anos e, agora, com a experiência internacional que estou a ter, no TCR Europa, com o 308TCR, será, alegadamente, mais fácil abordar as quatro provas nacionais, para mais contando na equipa com o Rafael, um dos meus adversários nos últimos anos, piloto por quem tenho um respeito e admiração enormes”.

“Concebido para abarcar as principais séries nacionais e internacionais da categoria TCR, o novo 308TCR traduz-se na viatura ideal para partirmos em busca dos títulos de pilotos e equipas do TCR Portugal em 2018”, refere José Pedro Fontes, da Sports & You.

O campeão Ibérico do TCR 2017, vice-campeão nacional de Velocidade TCR em 2016 e 2017 e campeão Nacional de Velocidade em 2015, pretende alcançar o título absoluto do TCR Portugal 2018, campeonato que disputará a par com as provas do TCR Europa.

A primeira das quatro provas do ‘TCR Portugal’ – incluída, como as restantes, no circuito multidisciplinar ‘Racing Weekend 2018’ – tem lugar já este fim de semana (26 e 27 de Maio), no Circuito de Braga. N.G.