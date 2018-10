A dupla do Peugeot 308 TCR, composta pelo madeirense Francisco Abreu e pelo continental Rafael Lobato, vai tentar este fim-de-semana, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, sagrar-se vice-campeã do ‘TCR Portugal 2018’, no decorrer da última prova da temporada, que uma vez mais surge integrada no ‘Racing Weekend 2018’.

À partida para esta prova, Abreu e Lobato ocupam...