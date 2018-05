Francisco Abreu foi 16.º na segunda prova do TCR

O piloto madeirense Francisco Abreu, aos comandos de um Peugeot 308TCR, concluiu no 16.º lugar da atribulada Corrida 2 da jornada inaugural do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’, que se disputou ao longo do fim de semana no circuito de Paul Ricard/Le Castellet.

Depois do 13.º lugar alcançado na corrida inaugural de sábado, Francisco Abreu apresentou-se mais confiante na grelha de partida para a de ontem, todavia uma alteração nas condições meteorológicas viria a ditar outro desfecho às suas pretensões.

Efectivamente, a chuva fez a sua aparição, alterando as condições da pista e a aderência dos automóveis, o que viria a ser importante na definição da corrida - que foi mesmo interrompida a meio, devido a um acidente.

Francisco Abreu sofreu um toque logo após a partida, numa altura em que tentava ganhar alguns lugares na corrida, o que acabou por condicionar a prova do Peugeot 308TCR n.º 23, que, apresentando alguns danos na frente, caiu para a 17.º posição que ocupava aquando da referida interrupção.

Dada nova partida, o piloto madeirense viu-se limitado na sua evolução pelos estragos infligidos na sua viatura, terminando esta Corrida 2 num inglório 16º lugar, a mesma posição de onde saíra na grelha de partida.

“Não vou negar que as minhas expectativas em termos de posições finais em ambas as corridas era bem mais elevada, mas a realidade é esta”, referiu Francisco Abreu no final deste primeiro duplo evento de 2018, embora sublinhando que “na equipa Sports & You, todos aprendemos muito sobre o novo 308TCR, nomeadamente o seu comportamento, em seco nos dois primeiros dias e hoje (ontem) no molhado, havendo, naturalmente, ainda muita coisa a analisar e a acertar, pelo que vamos trabalhar a fundo para as próximas provas”.

“Segue-se a jornada em Zandvoort, circuito outrora palco do GP da Holanda de F1 e também conhecido pela sua elevada exigência, onde espero alcançar resultados mais de acordo com o currículo que defendo, bem como com o da Peugeot”, vincou.

A próxima dupla jornada do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’ terá lugar em Zandvoort, no fim de semana de 20 e 21 de Maio.