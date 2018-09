O madeirense Francisco Abreu (Peugeot 308 TCR) classificou-se na 14.ª posição na primeira corrida da 6.ª jornada do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’, que se disputou ontem no circuito italiano do Monza.

O jovem piloto saiu da 10.ª posição da grelha de partida e na quarta volta, de uma assentada, na parabólica, consegui ganhar dois lugares a Giovanardi e Baldan.

Porém, na volta...