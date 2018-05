Francisco Abreu foi 13.º na estreia

O madeirense Francisco Abreu, tripulando um Peugeot 308TCR, alcançou a 13.ª posição na corrida inaugural do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’, realizada ontem no traçado Paul Ricard/Le Castellet, em França. O jovem piloto, que corre com o apoio do DIÁRIO, foi o melhor português nesta primeira corrida do fim-de-semana.

Na sua estreia nesta competição internacional, Francisco Abreu partiu da 8.ª linha da grelha de partida, depois de ter alcançado o 16.º tempo na sessão de qualificação da manhã. Após o arranque, o madeirense começou por perder quatro posições, no entanto nas duas voltas seguintes recuperou seis posições, fruto de ultrpassagens bem conseguidas e de escaramuças entre adversários.

Francisco Abreu chegou a rodar no 12.º lugar, registando tempos interessantes, acabando por terminar numa honrosa 13.ª posição. Um resultado positivo, sobretudo se tivermos em linha de conta que o madierense encontra-se em pleno processo de aprendizagem ao seu novo Peugeot 308 TCR, nesta sua incursão por um ambicioso programa internacional.

“Sem arriscar muito, aproveitei esta primeira corrida do ano para me familiarizar com o novo Peugeot 308TCR e fui evoluindo, gradualmente, ao longo da corrida, considerando mesmo que demos um salto significativo desde os treinos para cá, sendo que esta espelhou muito melhor como nos situamos face aos nossos adversários”, referiu Francisco Abreu, no final deste primeiro dia de competição. “Ao mesmo tempo que me entrosei com o carro, aproveitei, também, para aprender mais sobre os 5,9 quilómetros deste exigente e icónico traçado de Paul Ricard/Le Castellet, para melhor me preparar para a Corrida 2 de amanhã (hoje) à tarde, em que volto a arrancar da 16º posição da grelha”.

A corrida de hoje arranca pelas 14h50, hora portuguesa. N.G.