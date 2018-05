Francisco Abreu estreia-se a pontuar o TCR

Fruto de um excelente arranque e de uma correcta gestão da corrida, Francisco Abreu terminou ontem a segunda e derradeira corrida ao circuito de Zandvoort, na Holanda, na nona lugar, posição que lhe permitiu a conquista dos primeiros pontos para o Peugeot 308TCR no ‘TCR Europe Touring Car Series’, campanha internacional que o campeão de velocidade de origem madeirense abraçou no presente ano.

O feito foi alcançado no final das 14 voltas ao longo dos 4.307 metros do conceituado e difícil traçado de Zandvoort e depois do piloto do DIÁRIO ter feito um excelente arranque que lhe permitiu ascender, de imediato, aos lugares pontuáveis. Francisco Abreu terminou com o tempo de 25.44,943 minutos, ficando a cinco segundos do outro português que integra este campeonato, Francisco Mora.

Fiz uma excelente partida, no meio do pelotão, subindo de imediato ao 12º lugar, para depois terminar a primeira volta em 10º, colado a quem seguia à minha frente. Com o decorrer da prova fiz tudo para ir buscar o 9.º lugar que era do Dániel Nagy, andando em cima dele durante muito tempo, registando-se diferenças de décimos de segundo por volta. Já no final e fruto da, penalização de 10 segundos dada ao Nagy, pelo seu envolvimento noutra situação da corrida, conseguiu assim o nono lugar final”, admitiu o piloto madeirense ao gabinete de imprensa da equipa ‘Sports&You’-Peugeot Portugal.

O nono lugar na classificação geral permitiu assim ao jovem piloto figurar, pela primeira vez no ‘ranking’ do TCR Europe Touring Car Series, somando dois pontos que lhe garante para já o 15.º posto entre os 19 pontos que já pontuaram ao final de duas jornadas do campeonato.

A próxima ronda do ‘TCR Europa 2018’ terá lugar a 9 e 10 de Junho, com duas novas corridas a disputar naquele circuito belga, outra das mais icónicas pistas do planeta.