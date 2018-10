O madeirense Francisco Abreu não foi feliz na primeira corrida do TCR Europe - Touring Car Series 2018’, disputada ontem no circuito de Barcelona. O piloto do Peugeot 308 TCR foi forçado a desistir logo nas primeiras voltas, devido a um problema técnico na viatura.

De resto, Francisco Abreu não começou bem a ronda, baixando da 19.ª posição que conquistara na qualificação para o 29.º...