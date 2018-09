Francisco Abreu cheio de ambição em Monza

O piloto madeirense Francisco Abreu, em Peugeot 308 TCR, disputa este fim-de-semana, no circuito de Monza, a 6.ª jornada do ‘TCR Europe Touring Car Series 2018’.

Depois do desaire de Assen, onde um conjunto de circunstâncias penalizou a sua prestação, Francisco Abreu surge com ambição renovada em Itália, onde aponta a um bom resultado no top-10.

Francisco Abreu assume que irá adoptar...