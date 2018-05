Francisco Abreu arranca do 15.º lugar na Holanda

O piloto Francisco Abreu cumpriu ontem as duas sessões de treino e a de qualificação na segunda etapa do TCR Europe Touring Car Series 2018 em automobilismo.

No circuito Zandvoort, na Holanda o jovem piloto madeirense, ao volante do Peugeot 308 TCR, da equipa ‘Sports & You’ começou por fazer a melhor adaptação à pista, nas sessões de treino, onde acabou por averbar o 20.º melhor tempo na primeira sessão e o 13.º posto na derradeira prova antes da importante manga de qualificação. Entre a primeira e a segunda manga de treinos oficiais o piloto do DIÁRIO veio a tirar quase cinco segundos, 1,51,214 contra os 1.46,830 naquela que foram as suas melhores voltas.

Quanto à qualificação que ditou a pole position para a primeira corrida final, agendada para hoje, Francisco Abreu realizou o tempo de 1.46,381 o que o colocou no 15.º da classificação geral.

A corrida inaugural está agendada para 12h20 de hoje, enquanto a derradeira está marcada para as 14h55.

Refira-se que o TCR Europe Touring Car Series 2018 conta com um total de sete provas, sendo esta a segunda de 2018.