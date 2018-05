Francisco Abreu alcança 11.º lugar na Holanda

O piloto Francisco Abreu cumpriu ontem a primeira das duas corridas oficiais da segunda etapa do TCR Europe Touring Car Series 2018 em automobilismo que está a ter lugar no circuito holandês de Zandvoort.

Bem mais familiarizado com o rendimento do seu Peugeot 308TCR, o piloto madeirense terminou a corrida inaugural no 11.º lugar. Com um total de 12 voltas ao circuito holandês o piloto do DIÁRIO veio a realizar o tempo final de 26.21,110 minutos ficando a apenas três segundos de poder atingir o top-10 que lhe garantia os primeiros pontos na edição de 2018 do TCR. Quanto à melhor volta na pista, Francisco Abreu realizou o seu melhor ‘crono’ na quarta volta com o tempo de 1.48,492 minutos.

A vitória sorriu ao espanhol Mikel Azcona que veio a realizar o tempo final de 26.00,873. A fechar o pódio ficaram o húngaro Attila Tassi e o holandês Jaap van Lagen.

Nota ainda para o outro português nesta competição internacional, Francisco Mora que completou esta segunda etapa no nono lugar conseguindo assim somar mais os primeiros dois pontos da temporada.

Hoje pelas 14h55 está agendado a derradeira corrida no circuito Zandvoort, o piloto da Sports & You e da Peugeot Portugal tem nova oportunidade de integrar o top-10 e, assim, alcançar os primeiros pontos no troféu europeu.

Refira-se que depois da Holanda o TCR ruma depois à Bélgica, ao mítico circuito Spa-Francorcamps, numa prova agendada para 10 de Junho.