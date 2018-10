Fórum Juventude Madeira reúne jovens e entidades

A partir de hoje e até domingo decorre o Fórum Juventude Madeira, no Colégio dos Jesuítas no Funchal, um evento promovido pela Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção Regional de Juventude e Desporto (DRJD), em parceria com a Developing Youth Participation At the Local Level (DYPALL).

Neste Fórum, cujo início dos trabalhos está previsto para as 14h30 desta sexta-feira,...