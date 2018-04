Forte por 30 anos em troca de 1,5 milhões de euros

O Governo Regional já concluiu a memória descritiva que servirá de base aos futuros concessionários do Forte São João Baptista, cuja obra de requalificação está parada há 13 anos. O espaço, que será dado a explorar por um período de 30 anos, terá vinte quartos - metade do que estava inicialmente previsto - e serviços de apoio complementares, bem como uma capela e um espaço museológico. O investimento a assumir pelo concessionário deverá rondar, já a contar com rendas, 1,5 milhões de euros.

De acordo com o caderno de encargos, o concessionário está obrigado a executar as obras necessárias para a recuperação e adaptação do imóvel ao fim a que se destina. É ponto assente que todas as modificações carecem de aprovação prévia, acompanhamento e fiscalização pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas.

Com o lançamento deste concurso público, a concretizar brevemente, o Governo Regional pretende garantir a conclusão, através de um privado, da recuperação, conservação, restauro, valorização e divulgação do Forte de São João Baptista, para que possa então afectá-lo a uma fruição pública de natureza marcadamente lúdico-cultural tendo a actividade turística como suporte para a sua viabilidade financeira.

Quatro interessados

Recorde-se que a 28 de Março último, em Conselho de Governo, foi autorizada a abertura do procedimento por concurso público, que terá como objecto a concessão de exploração comercial do Forte São João Baptista, em Machico, num processo conduzido pela Vice-Presidência, através da Direcção Regional de Património e Serviços Partilhados. Na altura, o vice-presidente do Governo, Pedro Calado, anunciou que havia quatro grupos empresariais que já mostraram interesse na concessão.

A resolução que dá o pontapé de saída para a concretização do investimento - há muito aguardado (vide linha do tempo) - baliza a futura utilização do edifício como “estabelecimento hoteleiro ou alojamento local, restauração, realização de eventos, assim como a exploração de serviços de carácter social e comunitário”.

De acordo com o vice-presidente do Governo Regional, concluída que está a memória descritiva do objecto a concessionar no ‘Concurso Público para Concessão de Exploração do Forte de São João Baptista’, a mesma deverá, agora, “ser sujeita a análise e eventual revisão por parte dos concorrentes, designadamente no que respeita às normas gerais e regulamentares em vigor”.

Recorde-se que a obra se encontra iniciada ao nível estrutural, mas estão por concluir todos os trabalhos de instalações especiais e acabamentos. O novo edifício tem uma área útil total de 1.247,75 m2 e uma área exterior de 370,15 m2.

Para Pedro Calado, trata-se de um passo importante para Machico e para a Região, na medida em que “é encontrada uma solução para aquele imóvel de grande valor cultural, permitindo, por um lado, a recuperação do mesmo e, simultaneamente, dinamizando a economia local, com a criação de mais emprego”.

Além disso, acrescenta o vice-presidente, “esta intervenção no Forte São João Baptista, a par da praia de areia, criada pelo Governo Regional, vai melhorar também toda a envolvência da baía de Machico, que fica mais rica do ponto de vista cultural e mais atraente, em termos paisagísticos e melhorando, também por essa via, a oferta turística”.

Imóvel histórico com 310 anos

O Forte de São João Baptista, também chamado de Ancoradouro ou Desembarcadouro, está construído sobre uma ponta de rocha a Leste da baía de Machico, tendo a sua construção sido iniciada no ano de 1708 por ordem do governador de então, Duarte Sodré Pereira.

Como referência histórica mais marcante, salienta-se a sua utilização para fazer fogo sobre o brigue de guerra da esquadra miguelista, Infante D. Sebastião, em 22 de Agosto de 1828, tendo então sido ligeiramente danificado.

Esta edificação é notoriamente um elemento marcante do património edificado, cultural e paisagístico da baía de Machico, valor que, aliás, foi assumido e reconhecido, tendo-lhe sido atribuída a classificação de Imóvel de Interesse Público pelo Decreto-Lei nº 30762 de 26 de setembro de 1940.

Ao longo da existência, tem sido objecto de várias utilizações, desde o uso militar inicial a hospital de coléricos, o que obrigou a intervenções de adaptação funcional em 1910, sendo então construídas na esplanada casas de madeira.

O uso funcional foi sofrendo alterações, sendo que a mais recente remonta a meados da década de 70, na altura em que o Forte alojou famílias das ex-colónias, tendo a edificação sofrido um processo de deterioração natural, que será invertido com esta intervenção que vai por termo a um impasse que se arrasta há 13 anos.

LINHA DO TEMPO

2004

Governo Regional, através da extinta Secretaria Regional do Equipamento Social, assina o contrato de concessão com o consórcio de empresas Eva - Sociedade Hoteleira, SA/Teixeira Duarte - Engenharia e Construções. A obra nunca arrancou por alegadas dificuldades financeiras.

2005

Governo Regional anula o primeiro contrato e decide atribuir a concessão à empresa ACF, o que aconteceu em 2005. As obras finalmente arrancam, entre as quais a recuperação parcial da capela.

2006

O empresário hoteleiro Carlos Saraiva mostra-se interessado em ficar com a concessão. A ACF aceita negociar o trespasse e o Governo Regional não coloca objecções.

2007

O empresário do grupo CS Hotéis propõe a construção de uma unidade hoteleira de cinco estrelas que se prolongaria pela encosta acima. Mas os terrenos, em boa parte, pertencem a particulares, dificultando a execução do projecto.

2008

A alternativa proposta foi a diminuição da dimensão do projecto. O investimento perdeu interesse. A construção da ETAR de Machico, mesmo ao lado, arrefeceu o interesse quer da cadeia CS Hotéis, quer do grupo ACF que havia ganho a concessão.

2009

Governo Regional decide suspender a concessão e chama a si todo o processo, nomeadamente a reformulação do projecto. A ideia de transformar o Forte numa unidade hoteleira no segmento das Pousadas de Portugal nunca saiu do papel.

2010

A decisão governamental remete para os tribunais eventuais indemnizações à empresa concessionária. A ACF reclama o pagamento de uma verba de cerca de dois milhões de euros, equivalente ao que gastou nas obras até então realizadas no Forte.

2013

Património da RAM, o Forte de São João Baptista ficou ao abandono, serve de ‘sala de chuto’ e de pernoita para sem-abrigo.

2014

Presidente da Câmara Machico formaliza queixas-crime no Ministério Público, contra a Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, devido ao ‘elefante branco’ em que se transformou a intervenção de recuperação no Forte.

2015

O imbróglio jurídico entre Governo e construtora é desbloqueado. Resolução da obra à vista: o objectivo é levar o projecto a concurso público para que privados tornem o Forte num hotel com 40 quartos.

2016

O presidente da Câmara de Machico afirma que há investidores interessados em prosseguir os trabalhos de recuperação do histórico Forte São João Baptista.

2018

O Governo Regional, através da Vice-presidência, decide abrir um concurso para requalificação do Forte de São Baptista, em Machico e futura exploração turística. A decisão foi tomada em Conselho de Governo, a 4 de Janeiro. Foi a primeira deliberação do ano.