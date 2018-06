Formações e outras acções paralelas abrilhantam Funchal Jazz’18

É muito mais do que um mero festival de música, é um acontecimento cultural para além dos concertos do palco principal no Parque de Santa Catarina. Prova disso é que o Funchal Jazz Festival, cuja edição deste ano decorre entre 12 e 14 de Julho, tem uma vez mais associadas várias actividades paralelas que fazem deste um evento importante no contexto cultural da Região.

Ora, o Funchal Jazz Festival vem estabelecendo, desde 2014, uma estreita e mutuamente enriquecedora parceria com o Conservatório - Escola das Artes Eng.º Luiz Peter Clode (CEPAM), tanto na área da formação prestada aos alunos daquela instituição como na da performance, contando o programa do festival - lá está - com actuações dos alunos dos cursos de jazz do CEPAM em pleno ‘coração’ da cidade, contribuindo não só para o engrandecimento cultural da população, mas também para a oferta turístico-cultural da cidade.

Conforme explica Paulo Barbosa, director artístico do Funchal Jazz, o destaque na área da formação irá este ano para a masterclasse ministrada no CEPAM pela cantora Jazzmeia Horn, “essa grande revelação do jazz que foi já este ano condecorada com os títulos de ‘Best New Artist’ pelos críticos da revista JazzTimes e de ‘Up and Coming Artist of the Year’ pela Jazz Journalists Association, tendo ainda recebido uma nomeação de Grammy para o seu álbum ‘Social Call’, exactamente aquele que trará na bagagem para a sua actuação no Funchal Jazz, no dia 12 de Julho, no Parque de Santa Catarina”.

Haverá ainda masterclasses pelo guitarrista André Santos e pelo saxofonista Francisco Andrade, para além de um ‘workshop’ de combo pelo quarteto de Ricardo Toscano (que tocará no palco principal no dia 12, logo antes de Jazzmeia Horn), que conta com o líder no sax alto, João Pedro Coelho no piano, Romeu Tristão no contrabaixo e João Pereira na bateria. “O quarteto irá abordar a temática daquilo que é (ou deve ser) tocar em grupo, da importância da comunicação em palco, em ensaio e na vida”, diz Paulo Barbosa.

Além disso, os cursos de jazz do Conservatório terão palco montado na Avenida Arriaga, em frente ao Teatro Municipal, entre os dias 9 e 12 de Julho, sempre às 18 horas. As actuações iniciar-se-ão com o combo do novo Curso Profissional de Instrumentista de Jazz, seguindo-se seis combos do Curso de Jazz distribuídos até ao dia 11, cabendo a responsabilidade de, no dia 12, fechar este ciclo de concertos à Orquestra de Jazz do CEPAM, que congrega alunos de ambos os cursos de jazz e ainda alguns alunos do Curso Profissional de Instrumentista na vertente clássica.

De resto, poderá o leitor aproveitar a sua presença na Avenida Arriaga para aquelas actuações para dar um saltinho, ali mesmo ao lado, ao ‘foyer’ do Teatro Municipal Baltazar Dias, para apreciar as exposições da responsabilidade do fotógrafo Renato Nunes e do artista plástico Fagundes Vasconcelos, ambas dedicadas ao melhor das imagens recolhidas e desenhadas ao longo das últimas quatro edições do festival, que serão inauguradas no dia 9 de julho.

De referir que, este ano, o Funchal Jazz 2018 terá os concertos, no Parque de Santa Catarina, de vários grupos de renome: a 12 de Julho, a abrir o festival, toca o quarteto do saxofonista Ricardo Toscano; seguindo-se Jazzmeia Horn, “a grande revelação jazzística do ano”; a 13 de Julho, a abrir a noite, toca o sexteto do pianista do ano, Vijay Iyer, composto, claro, pelo próprio, e pelos reputados músicos Jeremy Dutton, Graham Haynes, Mark Shim, Steve Lehman e Stephan Crump; seguindo-se o quarteto co-liderado pelo baterista Billy Hart e pelo saxofonista Joshua Redman; e finalmente, a 14 de Julho, a noite abre com o trio constituído pelos músicos icónicos Dave Holland (contrabaixista), Zakir Hussain (virtuoso da tabla indiana) e Chris Potter (saxofonista); e fecha com um trio que está junto desde 2000 e que é “incontornável referência no jazz do século XXI”, nomeadamente o Bandwagon do pianista Jason Moran, com o baixista Tarus Mateen e o baterista Nasheet Waits.