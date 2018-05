Formação Profissional de ‘Portas Abertas’

O Instituto para a Qualificação, IP-RAM, através do Centro de Formação Profissional da Madeira, está de portas abertas nos próximos dias 10 e 11 de Maio, numa iniciativa que visa despertar o interesse para o vasto leque da oferta formativa disponível nas suas instalações.

A denominada ‘Portas Abertas 2018’ é uma oportunidade para os jovens que pretendam seguir pela via profissionalizante para a entrada no mercado de trabalho ou adultos que pretendam uma melhoria nas suas competências laborais e até actualização de anteriores formações.

A iniciativa do instituto público sob dependência da Secretaria Regional de Educação decorre há pelo menos desde 2016 irá decorrer nas instalações do Centro de Formação na Estrada Comandante Camacho de Freitas, sendo que o Instituto para a Qualificação também gere a Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, situada na Rua de São Martinho.

“Este evento tem como objectivo dar a conhecer a oferta formativa e apresentar actividades relacionadas com a formação promovida, através de visitas e demonstrações a realizar nas várias oficinas de formação”, explica o IQ, IP-RAM.

“Concomitantemente, no dia 11 de Maio, será dinamizado, através de uma acção de formação, um espaço de formação/reflexão sob o tema “Transformação e Motivação: Desafios e Oportunidades” que visa a partilha de conhecimentos, estratégias e testemunhos reais sobre os comportamentos desadequados dos alunos e a importância da motivação na transformação de tais comportamentos. A referida formação foi validada pela Direcção Regional de Educação, em seis horas, para todos os grupos de docência”, resume.

Na última monotorização, realizada entre 2012 e 2016, sobre a “Evolução da Taxa de Empregabilidade dos ex-formandos”, por curso, ao longo do primeiro ano, concluiu-se que a taxa de empregabilidade aumentou dos 27% logo após o final do curso para 43% um mês depois e 55% após um ano. No entanto há cursos com taxa de empregabilidade que chegam acima dos 80, 90 e até há formandos que têm 100% de garantia de emprego no final dos cursos.

As visitas decorrem entre as 9 e as 16 horas, enquanto as sessões de informação decorrerão às 9h30, 11h00 e 14h30.

Refira-se que a participação é gratuita, embora sujeita a inscrição através do sítio do IQ, mas também através da página de Facebook deste Instituto.

Veja aqui a oferta formativa para o próximo ano lectivo 2018/2019.