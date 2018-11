Porto do Funchal voltou a ter Outubro ‘normal’

Mesmo tendo-se registado dois cancelamentos de escalas no Porto do Funchal, o mês de Outubro, no que toca à contagem não oficial do número de navios de cruzeiros e de movimento de passageiros, deverá ter registado uma quebra significativa na ordem dos 66% e 45%, respectivamente.

Aquele que é o sexto mês com mais movimentos de navios e pessoas acabou por ‘regressar à terra’ depois...