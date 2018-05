Formação aborda nova plataforma de segurança nas pescas

Está a decorrer na Região uma formação no âmbito da nova plataforma de informática SIFICAP – Sistema Integrado de vigilância das Pescas. A formação é dirigida a militares da GNR, Polícia Marítima, técnicos e inspectores locais, focando a modernização do sistema SIFICAP e tem por objectivo responder aos novos desafios que se colocam, nomeadamente no controlo e inspecção.

Um momento para o secretário de Agricultura e Pescas elogiar o “trabalho e a cooperação” que sublinhou “tem existido entre Governo Regional e as forças militarizadas”, salientando a importância deste sistema na “defesa e conservação de recursos”. Humberto Vasconcelos aproveitou a oportunidade para recordar a condição geográfica da Região, sensibilizando para que as referidas forças tenham um papel acrescido na segurança e vigilância em prol dos madeirenses.