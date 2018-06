Forças armadas carecem de meios modernos

Marco António Costa, presidente da Comissão Parlamentar da Defesa Nacional, disse ontem que as forças armadas da Região precisam de se modernizar, sendo esta uma das “dificuldades” apontadas nesta visita realizada à Madeira.

“Há uma dificuldade que resulta da ambição das forças armadas modernizarem-se e de alargarem a sua capacidade para responder aos desafios que, hoje, os estados modernos têm. Ainda há pouco falámos da importância da plataforma continental, dos recursos mas também das obrigações que isso acarreta, que é a capacidade de não só estarmos preparados para reclamarmos uma plataforma continental mas, simultaneamente, podermos acompanhar, explorar, guardar, vigiar e proteger essa mesma plataforma”, afirmou na visita efectuada ao Comando Operacional da Madeira, acrescentando que, independentemente das necessidades, “há sempre disponibilidade das nossas forças armadas para servir com grande empenho o Estado Português e as populações”.

Além disso, afirmou que a defesa e a segurança adquiriram uma importância crescente devido às transformações existentes a nível internacional. “As ameaças alteraram-se, os contextos e equilíbrios internacionais (...) exigem um reforço de capacidades. Portanto, quer a nível da União Europeia, quer a nível da NATO existem obrigações de investimento que o Estado está a procurar cumprir”, sublinhou, referindo que a Madeira contribui activamente com efectivos para forças nacionais destacadas que estão espalhadas por todo o mundo.

Numa visita feita ao radar do Pico do Areeiro, disse ainda que existe uma atitude concertada entre o Governo da República e as autoridades da Madeira para resolver situações pendentes, como a entrada em funcionamento do radar.