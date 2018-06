Fontes vai a votos sozinho

António Fontes é hoje eleito presidente do Clube Naval do Funchal, num acto eleitoral, entre as 10 e as 19 horas, a que concorre sozinho.

A lista A encabeçada pelo advogado é a única que vai a sufrágio, uma vez que a outra lista candidata, que era liderada por João Paulo Sousa não foi aceite pela Comissão Eleitoral, por apresentar irregularidades e não se encontrar em conformidade com o Regulamento Interno.

Esta candidatura ainda pediu a dois advogados para analisarem a situação, chegaram a ponderar avançar com uma eventual impugnação do acto eleitoral, algo que não irá acontecer, revelou João Paulo Sousa. “O assunto está morto e encessrado e temos de assumir as nossas responsabilidade. Daqui a quatro anos logo se vê”, revelou, em declarações ao DIÁRIO.

Mesmo assim, António Fontes não se tem cansado de apelar ao voto. “Participem neste acto eleitoral votando na Quinta Calaça. Mobilização geral, por favor, precisa-se”, vincou o advogado.

‘Clube Naval do Funchal - ética, responsabilidade, inovação’ é o lema do projecto liderado por António Fontes, promete rigor, disciplina e transparência das contas, cumprimento dos contratos e protocolos em vigor, inovação no modelo de liderança e de gestão.

O Clube Naval do Funchal tem cerca de dois mil sócios votantes.