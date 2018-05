Fonte da Areia fechada aumenta insatisfação

O cantor português Paulo de Carvalho ficou célebre por cantar, entre outras músicas, o tema ‘10 anos’, e na memória dos portugueses ficaram os excertos da letra que dizia ser “muito tempo, muitos dias, muitas horas...”, neste caso “a cantar”. Lembra-se? Ora, no Porto Santo, a interdição da Fonte da Areia tem precisamente esse tempo. Para os porto-santenses, as palavras dos políticos soam praticamente a música que mais parece ser um avolumar de desculpas. Quem vive dos serviços ao turismo considera que uma década é tempo mais do que suficiente para que já tivesse existido uma solução para que um dos locais mais visitados por turistas tivesse uma requalificação.

A actual Câmara Municipal, presidida por Idalino Vasconcelos, reconhece o desejo da população salientando que é a intenção avançar com uma intervenção profunda em conjunto com a secretaria regional dos Equipamentos e Infra-estruturas na medida em que o valor dos trabalhos ainda não apurados deverá ser avultado para a tesouraria do município, aliás, o gabinete do autarca social-democrata recorda que em Fevereiro deste ano o secretário regional, Amílcar Gonçalves, efectuou uma visita ao local no sentido de estudar uma solução para devolver o acesso à Fonte da Areia à população.

Mas ainda “não houve tempo” para apresentar ou orçamentar o custo da obra, muito menos divulgar o projecto do que poderá surgir. Certo é o facto de independentemente de a autarquia mudar de cor política a obra constar do programa eleitoral dos candidatos, observam desde a ilha dourada, temendo que se assim continuará quando a presidência de Idalino terminar.

Uma vez mais, o gabinete do autarca refere estar a par da expectativa dos munícipes afiançando que tudo fará para oferecer de novo este espaço de lazer aos habitantes.

Como resposta, do outro lado há quem lembre que o Porto Santo oferece um conjunto de sítios de relevância geológica (geossítios) de relevo, de especial importância científica, raridade e beleza, representativa desta ilha e da sua história geológica, e que os eolianitos (rochas formadas pela consolidação/litificação de depósito eólico a partir da cimentação de seus grãos, principalmente por carbonato e sulfato de cálcio dissolvido de fragmentos de conchas) despertam interesse, ademais da vista ser motivo inspirador para os fashes das máquinas fotográficas ou para a realização de merendas.

Na Fonte da Areia, as atenções centraram-se no acesso ao local e ainda em pequenas obras de contenção de taludes e de melhoria do equipamento urbano, mas a oposição alerta para a necessidade de existirem pareceres técnicos que atestem a segurança.