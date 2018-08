Folclore e tradição

A Madeira respira folclore por estes dias com a realização de vários eventos e com a presença de grupos nacionais e internacionais, que se juntam nos programas às formações da terra. Hoje pode acompanhar os programas oferecidos pelos grupos de Folclore de Machico, da Boa Nova e da Ponta do Sol.

A Semana Europeia do Folclore regressa ao Jardim Municipal com nove grupos e actuações...