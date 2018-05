“Foi a minha melhor época em Portugal”

À beira de completar 27 anos (a 30 de Maio), Rodrigo Pinho acaba de realizar a sua melhor temporada desde que chegou a Portugal para jogar no Braga, em 2015/16.

De facto, nunca o jogador do Marítimo tinha jogado tanto (37 jogos e 2.638 minutos de utilização) nem nunca tinha feito tantos golos (11) como agora aconteceu ao serviço do Marítimo onde, em todas as competições, foi o melhor marcador, pese embora dos golos que obteve, apenas 4 tivessem sido na Liga.

“Desde que cheguei a Portugal, esta foi a época em que tive mais oportunidades para jogar, em que tive uma melhor sequência de jogos e, neste âmbito, foi a temporada em que me senti mais realizado”, concorda.

O ponta de lança brasileiro faz um balanço positivo à época que acaba de terminar. “Em termos individuais talvez até pudesse até ter sido melhor, mas vou para férias com a consciência de ter dado o meu máximo para ajudar o clube a conseguir os seus objectivos”, sublinha o avançado.

Durante grande parte da temporada, Rodrigo Pinho jogou como único ponta de lança para, depois, com a chegada de Joel, actuar no apoio ao ponta de lança camaronês no novo esquema desenhado para a equipa por Daniel Ramos. “Numa primeira fase joguei sozinho na frente, depois, com o Joel, tive que ajudar mais na marcação, participar mais na criação de jogadas, acabando por ficar mais distante do golo, mas fui adaptando-me com o decorrer dos jogos e acho que fiz igualmente bons jogos nesta posição”, explica o jogador brasileiro.

O facto de ter sido o melhor marcador do Marítimo na época deixa o jogador satisfeito. “Claro que poderia ter feito ainda mais golos, principalmente na Liga, mas foi uma época bem proveitosa”, considera.

Rodrigo Pinho denuncia boas expectativas para a próxima temporada, a nível individual e colectivo, e gostava de continuar a trabalhar com Daniel Ramos. “Foi um treinador que apostou em mim e fez um bom trabalho, mas claro que a decisão pertence à direcção”, diz.